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Восстановлена подача электроэнергии на Атырауский НПЗ

Восстановлена подача электроэнергии Фото: Facebook/Атырауский Нпз
Подача электроэнергии на Атырауский НПЗ восстановлена, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан.

В соответствии с технологическими регламентами и специальными инструкциями эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачи энергоресурсов, в т.ч. запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха для приборов КИП и А.

Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) основных и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.


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Пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти (каталитический крекинг R2R) и производства ароматики (каталитический риформинг CCR и ParamaX) возможен только после тщательной проверки и готовности основных и вспомогательного оборудования и трубопроводов, катализаторов, АСУТП и КИП и А.

Ситуация находится на постоянном контроле руководства Министерства энергетики и АО НК "КазМунайГаз".

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Константин Вноровский
МЭ РК Атырауская область
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