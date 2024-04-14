Двое суток пытаются восстановить подачу электроэнергии и водоснабжение в Петропавловске

Аварийные службы, спасатели и волонтеры, в большинстве представленные местными жителями, двое суток беспрерывно пытаются восстановить подачу электроэнергии и водоснабжение

Последними успехами в соцсетях поделился руководитель аппарата акима Северного Казахстана Руслан Алишев.

Он показал, что для подачи воды жителям Петропавловска проложили большую трубу, которая будет пополнять насосную станцию.

"Ремонтные работы на основных насосах будут проведены сразу же после спада воды", – написал сотрудник акимата в СКО в своем Facebook.

12 апреля паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды. В тот же день аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.

13 апреля в Петропавловске начали подавать питьевую воду. Давление в системе постепенно поднимается. После нормализации давления вода будет подана во все дома.