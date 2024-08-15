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Почему осужденный сын Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы – ответ Военного суда

Почему осужденный сын Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы – ответ Военного суда, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 09:40 Фото: Instagram/daulet_bolatuly_turlykhanov, pro.pravo.kz
В Военном суде отреагировали на видео с осужденным сыном депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасылом Болатом, разгуливающим по Алматы, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 августа 2024 года, алматинский адвокат Анна Чернова заявила, что Нурасыл Болат, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы.

"Военный суд Алматинского гарнизона сообщает, что судебный акт по делу в отношении Болат Н. своевременно был направлен на исполнение в ДУИС Астаны, по месту его регистрации. Письмом Службой пробации по Байконырскому району Астаны материал был возвращен без исполнения в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору".Пресс-служба Военного суда Алматинского гарнизона

После, как уточнили в пресс-службе, "судом проводились процедуры по установлению фактического места проживания осужденного, так как при запросе его данных указывались два адреса, которые находятся в двух городах".

"Департаментом Военного суда РК проводится проверка по установлению причин длительности указанных процедур. В настоящее время приговор по делу передан в Службы пробации по местам его регистрации в Алматы и Астаны".Пресс-служба Военного суда Алматинского гарнизона

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