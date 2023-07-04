Мажилисмен Даулет Турлыханов прокомментировал самоволку своего сына

Мажилисмен Даулет Турлыханов прокомментировал побег из воинской части своего сына, сообщает Zakon.kz.

По его словам, вторая сторона конфликта "создает искусственный общественный резонанс" в последние 5 месяцев.

"Да, инцидент был – идут следственные мероприятия. Об этом я говорил ранее. От закона никто не уйдет. Хочу отметить, что в стране очень много других нерешенных проблем, которые стоят большего внимания и концентрации общественного взора. И мне не совсем понятно зачем тема вокруг моего сына вновь и вновь становится центром всех новостей. Все те, кто мог получить хайп, повысить рейтинги – получили желаемое. Давайте на этом остановимся", – написал Турлыханов в Facebook.

По его словам, постоянными "информационными атаками они оказывают колоссальное психологическое давление" на его сына.

"Он еще молод. Это не было дезертирством, а скорее самоотлучение (самоволка). И я горд, что сын служит в Вооруженых силах РК. Влюбленный парень, кто из нас не любил?! Отлучился ради встречи с девушкой. Да, глупо, но это молодость, чувство, эмоции, Сейчас, я как отец, переживаю за своего ребенка. Его психологическое состояние из-за сильного общественного давления оставляет желать лучшего. Ребята в его возрасте близко воспринимают критику, и я боюсь за его жизнь. Он – мой сын. Какой родитель желает плохого своему ребенку. И не дай Бог, он наложит на себя руки – я этого не оставлю просто так. Обязательно виновные, те, кто приложил руку понесут наказание по всей строгости закона". Даулет Турлыханов

Также он напомнил о своем спортивном прошлом.

"Я отдал большую часть своей жизни спорту высших достижений, 10 лет был в составе сборной СССР, первым знаменосцем Независимого Казахстана на олимпийских играх. Как тренер воспитал множества чемпионов Азии, Азиатских игр, мира и Олимпийских игр. И я горд, что являюсь сыном казахского народа ! Все мои труды, пот, кровь, победы – словно заслуга перед народом, чью любовь и уважение получал и получаю все эти годы. Столько сил, времени было вложено для того, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. И один инцидент с моим сыном очерняет мою честь. Сейчас мне сложно вдвойне. Еще раз повторю, что сейчас ведутся следственные мероприятия. И все будет решаться в рамках закона. Прошу отнестись с пониманием", – резюмировал Турлыханов.

Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова 4 июля.



Ранее о побеге Нурасыла Болата рассказала юрист Анна Чернова. В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова.



Юрист напомнила, что Болат находится под следствием, а также предположила, что это не первый его побег из воинской части.

15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.