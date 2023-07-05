Пожар в Абайской области полностью потушен

В МЧС РК сообщили, что пожар в Кокпектинском районе ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

"Совместными усилиями огнеборцев области Абай и местных исполнительных органов пожар ликвидирован сегодня в 7 часов 15 минут", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о локализации возгорания камышей в Кокпектинском районе.

Угрозы населенным пунктам нет. В пожаре никто не пострадал.

Площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 га, ввиду сильной задымленности площадь приблизительная.

Отметим, сообщение о возгорании камыша в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района поступило 2 июля 2023 года около 11:00 от местных исполнительных органов Улгили-Малшинского сельского округа.

На место происшествия незамедлительно выехали представители профильных служб местных исполнительных органов, которыми осуществляется окарауливание.

Ранее крупный пожар в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек. Локализовать пожар удалось почти через неделю – 14 июня.

Расследованием крупного пожара занимается Генпрокуратура. Подозреваемыми признаны руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала. 1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").