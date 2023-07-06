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Макрон заявил о стабилизации обстановки во Франции после протестов

президент Франции Фото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после массовых протестов, прокатившихся по стране, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что причиной стало убийство подростка полицейским.

"Порядок был восстановлен", – приводит телеканал BFMTV слова Макрона.

Как сообщает телеканал, уже несколько ночей подряд на улицах французских городов наблюдается спокойная обстановка.

Беспорядки во Франции начались после того, как подросток был застрелен полицейским во время дорожной проверки в северо-западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром. В пятницу Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже.

Адвокаты семьи жертвы, имеющие корни в Алжире, опознали его как Нахеля М. Похороны Нахеля состоялись в субботу в Нантере. Скорбящие собрались в мечети и на улице за пределами кладбища, чтобы отдать дань уважения.

2 июля более 1300 человек были арестованы во время протестов.

5 июля Макрон заявил, что готов ввести закон о чрезвычайном положении, чтобы в кратчайшие сроки начать процедуру восстановления городского хозяйства.

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