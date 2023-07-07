Потерявшегося жителя Костанайской области нашли в степи в его день рождения

Потерявшегося в степи сельчанина отыскали полицейские Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По счастливой случайности оказалось, что жителя села Алтынсарино нашли в день его рождения, ровно через три дня после пропажи.

"В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО “Алтынсарино” с сообщением о пропаже сторожа полевого стана. Предполагалось, что мужчина ночью покинул рабочее место и, возможно, заблудился в степи". ДП Костанайской области

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия совместно со специалистами отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками ТОО.

Фото: ДП Костанайской области

В течение трех суток они прочесывали степь, использовали специальную технику, в том числе и дрон. В ходе поиска потерявшийся сторож был найден близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.

В городе Костанае нашли останки двух человек при ремонте трубопровода. Первый скелет обнаружили 4 июля, второй –спустя два дня.