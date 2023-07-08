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В Павлодаре завершили работы по откачке воды

Павлодар Фото: МЧС РК
В МЧС Казахстана доложили, что в городе Павлодар завершены работы по перекачке воды, сообщает Zakon.kz.

Работы по перекачке воды с улиц города завершили в 13:50.

С 8 часов утра службы перекачали более 3000 м³ воды.


"В активных работах по восстановлению были задействованы сотрудники и техника органов гражданской защиты - ДЧС Павлодарской области, в том числе мотопомпы и пожарные насосные станции".


7 июля из-за обильных осадков в городе Павлодар произошло подтопление открытой территории: проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.

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