В Павлодаре завершили работы по откачке воды
Фото: МЧС РК
В МЧС Казахстана доложили, что в городе Павлодар завершены работы по перекачке воды, сообщает Zakon.kz.
Работы по перекачке воды с улиц города завершили в 13:50.
С 8 часов утра службы перекачали более 3000 м³ воды.
"В активных работах по восстановлению были задействованы сотрудники и техника органов гражданской защиты - ДЧС Павлодарской области, в том числе мотопомпы и пожарные насосные станции".
7 июля из-за обильных осадков в городе Павлодар произошло подтопление открытой территории: проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.
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