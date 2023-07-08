Во Франции расследуют призыв певицы к линчеванию Макрона

Певица Изиа Ижлен во время своего концерта высказалась по поводу президента Франции Эммануэля Макрона. Прокуратура расценила ее диалог как призыв к линчеванию и начала расследование в отношении артистки, сообщает Zakon.kz.

Издание Agence France-Presse опубликовало слова певицы, опираясь на видеозапись с ее выступления в Болье-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы).

"Я знаю, какой он негодяй. Он спросил себя, мол, чего же хочет народ? Наверное, хочет подвесить меня в 20 м над землей, как человеческую куклу-пиньяту, и собраться вокруг с огромными битами с гвоздями, как в "Заводном апельсине". А потом мы спустим его вниз, но со всей благодарностью и нежностью, присущей людям с Юга, и под бенгальские огни радости живой плоти и крови мы собьем его на землю, но аккуратно", – заявила Ижлен.

Прокуратура считает, что таким образом артистка подразумевала возможность линчевания главы государства зрителями концерта. Отмечается, что жандармы попытались допросить Ижлен после концерта, но "безуспешно".

Беспорядки во Франции начались после того, как подросток был застрелен полицейским во время дорожной проверки в северо-западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром. В пятницу Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже.



Адвокаты семьи жертвы, имеющие корни в Алжире, опознали его как Нахеля М. Похороны Нахеля состоялись в субботу в Нантере. Скорбящие собрались в мечети и на улице за пределами кладбища, чтобы отдать дань уважения.

2 июля более 1300 человек были арестованы во время протестов.



5 июля Макрон заявил, что готов ввести закон о чрезвычайном положении, чтобы в кратчайшие сроки начать процедуру восстановления городского хозяйства.

Однако 6 июля Макрон заявил о стабилизации обстановки во Франции после протестов.