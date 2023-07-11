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Вице-министр по ЧС, которого раскритиковал Токаев, подал в отставку

Вице-министр по ЧС подал в отставку после критики Токаева Фото: gov.kz
Вице-министр по ЧС Марат Кульдиков подал в отставку после пожаров в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства по ЧС Казахстана рассказали, что Марат Кульдиков написал рапорт об освобождений по собственному желанию.

"В настоящее время проводится процедура согласования об его освобождении от должности", – говорится в сообщении. 

11 июня президент прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба по пожару в Абайской области и отчитал его. 

Глава государства акцентировал внимание на гибели людей.

"Вы понимаете, что погибли 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами". Касым-Жомарт Токаев

Также президент возмутился, почему это все должностные лица не спешили на место происшествия.


Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

20 июня генеральный прокурор Берик Асылов в кулуарах Парламента высказался о статусе экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.

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