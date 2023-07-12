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Шестеро павлодарцев отравились после закупа в одном магазине

отравление курицей гриль Фото: pixabay
По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регионе зарегистрировали один случай группового заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в одном из магазинов покупатели приобрели куры гриль, картофель, соусы, салаты и торты. Госпитализация не потребовалась – все лечились амбулаторно.

"При проверке выявлена несвоевременные очистка и мытье торгового оборудования, отсутствие бактерицидной лампы, несоответствие маркировки торгового и уборочного инвентаря, ряд других нарушений. Документы переданы в суд", – информировали в ведомстве.

Всего в регионе с начала года зарегистрировали 176 заболевших острой кишечной инфекцией, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 20 случаев.

Санврачи предупреждают, что причиной пищевого отравления могут стать несоблюдение правил личной гигиены, нарушения технологии приготовления блюд, температурных режимов хранения, а также употребление несвежих скоропортящихся продуктов, плохо вымытых овощей и фруктов.

Специалисты советуют приобретать продукты питания только в установленных местах и обращать внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок и условия хранения.

27 июня в Кентау произошло массовое пищевое отравление в кафе. 28 июня городской отдел полиции возбудил уголовное дело. 29 июня количество пострадавших выросло до 92 человек.

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