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Сколько мороженого производят в Казахстане

Сколько мороженого производят в Казахстане, рассказали статистики Фото: pxhere
Национальное бюро статистики поделилось информацией о том, сколько мороженого производят в Казахстане и из каких стран чаще всего импортируют самое популярное летнее лакомство, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в статистическом ведомстве 12 июля, за первые пять месяцев 2023 года в Казахстане произвели 19,7 тысячи тонн мороженого. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 38,1%.

 При этом, по данным статистиков, в прошлом году 18,3% продававшегося в Казахстане мороженого приходились на импорт. В страну ввезли 9,2 тысячи тонн этого продукта. В списке стран, откуда в Казахстан чаще всего ввозят мороженое, оказались Россия, Кыргызстан, Турция, Беларусь, Украина, Бельгия, Франция, Италия, Швейцария и Южная Корея.

Казахстан экспортирует почти вдвое меньше мороженого, чем ввозит из-за границы. За 2022 год из страны отправили за рубеж 5 тысяч тонн мороженого – в основном казахстанскую продукцию закупали страны СНГ и Монголия.

Несмотря на рост производства мороженого, за год летнее лакомство подорожало на треть. О том, как правильно выбрать мороженое и не отравиться, можно прочесть здесь.

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