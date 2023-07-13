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В Восточно-Казахстанской области запретили рубить пихтовые насаждения

В Восточно-Казахстанской области запретили рубить пихтовые насаждения Фото: ДЧС ВКО
Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии приказом от 5 июля 2023 года ввел запрет на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области, за исключением рубок по расчистке гарей", - говорится в документе.

К пихтовым насаждениям относятся пихтоовник, пихтач, пихтарник.

Приказ вводится в действие с 23 июля 2023 года.

В Восточно-Казахстанской области еще 17 июня разгорелся пожар в Катон-Карагайском парке и Западно-Алтайском заповеднике. В тушении пожара задействованы сотрудники "Казавиалесоохраны", лесники, местные исполнительные органы, пожарные ДЧС ВКО. Всего 111 человек личного состава, три единицы техники и два вертолета авиаподразделения аппарата акима ВКО. Пожар был ликвидирован 19 июня.

26 июня в области на территории Приморского лесничества произошел еще один пожар, тушение которого осложнялось труднодоступной горной, скалистой местностью.

5 июля крупный пожар разгорелся в Асубулакском лесном хозяйстве, который тушили более 200 человек и 25 единиц техники.


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