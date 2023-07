Еще один велогонщик "Астаны" выбыл из "Тур де Франс"

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.



Как сообщила "Астана" в соцсетях 13 июля, 34-летний испанский велосипедист закончил нынешнюю "Большую петлю" на 12-м этапе: он угодил в небольшой завал и вынужден был сняться с гонки. Давид де Ла Круз был одним из лучших гонщиков Astana Qazaqstan Team в генеральной классификации "Тура" после 11-го этапа.

🇫🇷QUOTE: @LeTour@iamdlax talks about his crash, abandon, lost ambitions and near future. #TDF2023 #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/3aMPWYJeFk