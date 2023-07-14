Еще один велогонщик "Астаны" выбыл из "Тур де Франс"

Ряды казахстанской велокоманды "Астана" на престижной многодневке "Тур де Франс" продолжают редеть. В список травмированных вошел Давид де Ла Круз, который попал в завал и не смог продолжить соревнования, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщила "Астана" в соцсетях 13 июля, 34-летний испанский велосипедист закончил нынешнюю "Большую петлю" на 12-м этапе: он угодил в небольшой завал и вынужден был сняться с гонки. Давид де Ла Круз был одним из лучших гонщиков Astana Qazaqstan Team в генеральной классификации "Тура" после 11-го этапа.

По сообщениям пресс-службы казахстанской команды, Давид получил ушибы правого локтя, плеча и левого бедра, а также ссадины. Испанец стал третьим гонщиком "Астаны", который сошел с дистанции "Тур де Франс-2023". Ранее из соревнований из-за травм выбыли испанец Луис Леон Санчес и британский спринтер Марк Кэвендиш.

Участие в "Тур де Франс" продолжают пять гонщиков казахстанского коллектива: Алексей Луценко, Евгений Федоров, Джанни Москон, Кесс Бол и Харольд Техада. Гонка завершится 23 июля.

Ранее "Тур де Франс-2023" потерял двух фаворитов на старте гонки.