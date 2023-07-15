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Мои спасители - Костомаров опубликовал семейное фото

Опубликовал семейное фото Фото: Telegram/Роман Костомаров
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал фото с семьей и поблагодарил их за поддержку, сообщает Zakon.kz.

На фото в Telegram он вместе со своей супругой Оксаной Домниной и детьми - дочерью Анастасией и сыном Ильей.

"Вот они - мои спасители! Сладкие и любимые", - написал олимпийский чемпион.

6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО, после чего он долгое время находился на ИВЛ.

За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками и из больницы, удивляя читателей не только физической формой, сколько силой воли.

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