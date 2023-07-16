В Туркестане подозреваемого в убийстве девочки задержали на два месяца

Специализированным следственным судом города Туркестана рассмотрено ходатайство следственного управления Департамента полиции Туркестанской области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве девочки, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что мужчина ранее был осужден за тяжкое преступление.

"Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, участникам процесса разъяснено право и порядок обжалования постановления в вышестоящую инстанцию", – говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, 13 июля 2023 года около 13:30 подозреваемый, возвращаясь в свой дом в состоянии алкогольного опьянения, увидел игравшего на дороге ребенка, 10 июля 2018 г.р., после чего у него возник преступный умысел в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей.

"Подозреваемый, путем обмана, пригласил ребенка в свой дом. Далее он совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и в целях скрыть свое преступление умышленно нанес несколько ударов кухонным ножом в область груди и живота ребенка, тем самым совершил умышленное убийство. От полученных ран ребенок скончался на месте преступления", – пишет пресс-служба суда.

Ранее историю судимостей подозреваемого рассказали в областном суде. А соседи погибшей малышки рассказали подробности поисков и обстоятельства, при которых тело девочки нашли.

По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего. С заявлением по поводу этого громкого преступления выступила Генпрокуратура.

