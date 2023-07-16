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В ЗКО затопило подвалы жилых домов, специнтернат и больницу

откачка воды Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
16 июля в результате ливневых дождей по Уральску вода проникла в подвалы многоквартирных жилых домов и во дворы частных жилых строений. ДЧС ЗКО совместно с местными исполнительными органами и ТОО "Батыс Су Арнасы" ведут работы по откачке воды, сообщает Zakon.kz.

По городу Уральску, Казталовскому, Таскалинскому районам, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе 2 социальных объекта (областная многопрофильная детская больница и областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха).

В настоящее время в ДЧС Западно-Казахстанской области развернут оперативный штаб.

В течение следующих 3 дней ожидаются обильные осадки и грозы.

откачка воды

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В этой связи ДЧС Западно-Казахстанской области призывает жителей области соблюдать следующие меры безопасности:

  • меры по предупреждению возможных пожаров от электричества в зданиях;
  • обеспечение наличия молниеотводов, заземления электрических элементов;
  • подготовка водопропускных канав на территориях, подверженных подтоплению;
  • проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности;
  • не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, антеннам во время грозы;
  • отключить электротехнические изделия: телевизоры, радио и другие;
  • по возможности следить за тем, чтобы дети оставались дома, запрещать им играть возле электрических трансформаторов;
  • запретить купание людей в водоемах.

Отметим, что сильный ливень и ураган обрушились на Павлодар 7 июля. От ветра крыша одного из торговых домов обвалилась на летнее кафе, пострадали люди. С улиц города откачали более 3 тысяч кубометров воды, работы завершили только на следующий день.

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