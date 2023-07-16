В ЗКО затопило подвалы жилых домов, специнтернат и больницу

16 июля в результате ливневых дождей по Уральску вода проникла в подвалы многоквартирных жилых домов и во дворы частных жилых строений. ДЧС ЗКО совместно с местными исполнительными органами и ТОО "Батыс Су Арнасы" ведут работы по откачке воды, сообщает Zakon.kz.

По городу Уральску, Казталовскому, Таскалинскому районам, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе 2 социальных объекта (областная многопрофильная детская больница и областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха).

В настоящее время в ДЧС Западно-Казахстанской области развернут оперативный штаб.

В течение следующих 3 дней ожидаются обильные осадки и грозы.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В этой связи ДЧС Западно-Казахстанской области призывает жителей области соблюдать следующие меры безопасности:

меры по предупреждению возможных пожаров от электричества в зданиях;

обеспечение наличия молниеотводов, заземления электрических элементов;

подготовка водопропускных канав на территориях, подверженных подтоплению;

проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности;

не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, антеннам во время грозы;

отключить электротехнические изделия: телевизоры, радио и другие;

по возможности следить за тем, чтобы дети оставались дома, запрещать им играть возле электрических трансформаторов;

запретить купание людей в водоемах.

Отметим, что сильный ливень и ураган обрушились на Павлодар 7 июля. От ветра крыша одного из торговых домов обвалилась на летнее кафе, пострадали люди. С улиц города откачали более 3 тысяч кубометров воды, работы завершили только на следующий день.