В ЗКО затопило подвалы жилых домов, специнтернат и больницу
По городу Уральску, Казталовскому, Таскалинскому районам, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе 2 социальных объекта (областная многопрофильная детская больница и областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха).
В настоящее время в ДЧС Западно-Казахстанской области развернут оперативный штаб.
В течение следующих 3 дней ожидаются обильные осадки и грозы.
Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
В этой связи ДЧС Западно-Казахстанской области призывает жителей области соблюдать следующие меры безопасности:
- меры по предупреждению возможных пожаров от электричества в зданиях;
- обеспечение наличия молниеотводов, заземления электрических элементов;
- подготовка водопропускных канав на территориях, подверженных подтоплению;
- проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности;
- не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, антеннам во время грозы;
- отключить электротехнические изделия: телевизоры, радио и другие;
- по возможности следить за тем, чтобы дети оставались дома, запрещать им играть возле электрических трансформаторов;
- запретить купание людей в водоемах.
Отметим, что сильный ливень и ураган обрушились на Павлодар 7 июля. От ветра крыша одного из торговых домов обвалилась на летнее кафе, пострадали люди. С улиц города откачали более 3 тысяч кубометров воды, работы завершили только на следующий день.