Серик Кудебаев получил дополнительный срок за побег из страны

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев получил новый срок за незаконное пресечение государственной границы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело о побеге бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Казахстана рассматривалось в Кегенском районном суде Алматинской области. Приговор огласила судья Асем Елемес. Она не поддержала просьбу адвоката назначить Кудебаеву штраф, и вынесла более суровое наказание – дополнительный срок.

"Судом исследованы все материалы дела. Установлено, что Серик Кудебаев умышленно пересек границу Казахстана, нарушив закон. Тем самым после задержания его экстрадировали в страну. Поэтому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Назначить содержание в средней безопасности. Новый срок прибавить к ранее вынесенному – 10 годам лишения свободы". Судья Асем Елемес

Ранее адвокат Серика Кудебаева просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1000 МРП (более 3 млн тенге).

13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Серик Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Серика Кудебаева осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

