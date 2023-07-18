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Законодательство РК

Защита Серика Кудебаева попросила назначить ему штраф за побег из страны

Дело Кудебаева: как проходит апелляция в Алматинской области Фото: пресс-служба МВД РК
Адвокат бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева попросил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело о побеге бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Казахстана рассматривает Кегенский районный суд Алматинской области. Процесс ведет судья Асем Елемес. Суд проходит в открытом режиме, осужденного судят дистанционно.

Серику Кудебаеву грозит новый срок за побег. Однако 18 июля сторона защиты попросила судью назначить генерал-майору более мягкое наказание за незаконное пересечение государственной границы. По мнению адвоката, за такое нарушение закона можно ограничиться штрафом в размере до 1000 МРП (около 3 млн тенге).

Судья предоставила последнее слово Серику Кудебаеву. Экс-начальник ДП Алматинской области заявил, что признает свою вину, и попросил суд оштрафовать его, вместо того чтобы увеличивать срок отбытия наказания. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Ранее сообщалось, что осужденный на 10 лет экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев подал апелляционную жалобу.

13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Серик Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган. В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 

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