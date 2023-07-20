Прокуроры Казахстана начали проверку детских лагерей
Как отмечено в сообщении надзорного ведомства за 20 июля 2023 года, проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью.
"Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
По сведениям Министерства просвещения, на сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных.
Также в июне 2023 года функционировало 10 216 пришкольных лагерей.
Как известно, прокуратурой Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации "детского лагеря в одном помещении с сауной".
17 июля 2023 года в Сети появилась информация об одном из детских лагерей под Алматы. Детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам в лагерь "Арман Дала". Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.
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Также выяснилось, что Управление образования города не проверило лагерь после заключения договора.