Андрей Канчельскис пожелал удачи казахстанским клубам в еврокубках
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Директор костанайского коллектива адресовал пожелание успеха не только своей команде, но и "Астане", "Актобе" и "Ордабасы". Канчельскис пожелал, чтобы все четыре клуба прошли как можно больше раундов в европейских клубных турнирах.
В этом сезоне первыми на европейской арене показали себя две казахстанские команды: "Астана" (Лига чемпионов) и "Тобол" (Лига конференций). Старт был для них удачным, они прошли первый квалификационный раунд. Теперь "Астана" встретится с "Динамо" из Загреба (Хорватия), а костанайцы сыграют со швейцарским "Базелем".
На будущей неделе начнут выступления в Лиге конференций УЕФА еще два казахстанских коллектива:
- "Ордабасы" – "Легия" (Польша);
- "Торпедо" (Грузия) – "Актобе" (Казахстан).
Первые матчи пройдут 27 июля, а ответные – 3 августа.
О том, что экс-футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис стал генеральным директором команды "Тобол" из Костаная, стало известно на минувшей неделе.