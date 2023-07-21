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Законодательство РК

В Карагандинской области частично сорвало крыши мечети, казармы и жилых домов

последствия ливня Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
На Карагандинскую область обрушился ураганный ветер, в результате которого в Караганде сорвало кровлю здания казармы Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 700 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в Темиртау зарегистрированы срывы кровли:

  • двухэтажного жилого дома по ул. Панфилова на площади 50 кв. м;
  • пятиэтажного многофункционального здания по ул. Тищенко на площади 150 кв. м., в результате падения конструкции крыши повреждены 10 оконных блоков соседнего здания общежития Карагандинского индустриального университета;
  • пятиэтажного здания общежития учебного центра Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 55 кв. м;
  • двухэтажного здания мечети по пр. Республики на площади 250 кв. м.

В Бухар-Жырауском районе:

  • в с Актобе произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной школы на площади 300 кв. м.

в поселке Ботакара:

  • двухэтажного жилого дома на предварительной площади 150 кв. м;
  • двухэтажного здания спортзала общеобразовательной школы им. Гагарина на предварительной площади 300 кв. м с повреждением 3 оконных блоков.

Жертв и пострадавших нет.

Как отметили в пресс-службе ДЧС региона, на 21 июля в Карагандинской области было объявлено штормовое предупреждение о грозе и усилении ветра.

"Рекомендуем соблюдать меры безопасности при штормовом ветре, в том числе ограничить выход из зданий, заблаговременно провести мероприятия по укреплению конструкции крыш и др.", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный сель сошел в Алматинской области. Позже спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в регионе. Затем стало известно, что из-за осадков в горной реке Левый Талгар поднялся уровень воды.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область Темиртау
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