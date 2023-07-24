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Законодательство РК

Полиция Астаны: Бейбут Шуменов объявлен в межгосударственный розыск

В полиции Астаны прокомментировали розыск Бейбута Шуменова Фото: Instagram/beibutshumenov
В пресс-службе полиции Астаны 24 июля 2023 года прокомментировали Zakon.kz розыск экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

Шуменов, как говорится в сообщении столичной полиции, официально объявлен в межгосударственный розыск согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.

"По факту инцидента в столичном торговом центре, произошедшего 18 июня, Департаментом полиции Астаны в отношении Бейбута Шуменова проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК ("Хулиганство")".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны. Соответствующая информация появилась на Портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Конфликт боксера и мужчины с ребенком в одном из торговых центров в Астане вызвал резонанс в обществе.

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Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.

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