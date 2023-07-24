Главное за день: арестован глава комитета МЧС, Бейбут Шуменов объявлен в межгосударственный розыск

На два месяца арестовали главу комитета МЧС и начальников двух ДЧС. Экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов официально объявлен в межгосударственный розыск. Вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого произошло смертельное ДТП. Главные события 24 июля – в подборке Zakon.kz.

Громкий арест

В середине прошлой недели стало известно, что главу комитета и руководителей департаментов МЧС подозревают в получении взяток до 4 млн тенге.

Сегодня в Антикоррупционной службе рассказали, что 21 июля текущего года Межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболата Дербисова, начальников ДЧС Шымкента Мадияра Жаксибаева и Жетысуской области Бауыржана Избасарова.

Досудебное расследование продолжается.

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В пресс-службе столичного суда уточнили, что Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области сроком на два месяца – до 19 сентября 2023 года.

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Сроки за коррупцию в ДП Шымкента

Как сообщили в пресс-службе Антикора 24 июля, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор служащим полка патрульной полиции местной полицейской службы – командирам 4-й роты Алимханову и 8-й роты Мырзалиеву. Их приговорили к семи годами лишения свободы и пожизненному лишению права занимать должности на госслужбе.

Исчезновение боксера после конфликта

Ранее замеченный в драке в кафе спортсмен Бейбут Шуменов, как говорится в сообщении столичной полиции, официально объявлен в межгосударственный розыск согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.

В отношении него по факту инцидента в столичном торговом центре, произошедшего 18 июня, департаментом полиции Астаны проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".

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Точка в деле о смертельном ДТП

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор в отношении водителя автобуса, по чьей вине в ноябре 2022 года произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадал 21.

Дело в отношении водителя автобуса Абдулхади Абсадыкова рассматривали по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего).

Водитель получил два с половиной года лишения свободы.

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Арест за издевательство над ребенком

Женщину, связавшую руки ребенка за долги родителей, арестовали в Алматинской области на два месяца. Дама связала руки девочке и заткнула ей рот тряпкой, а потом увела на территорию заброшенного здания.

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Проводится досудебное расследование по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней".

Сколько легализовано авто

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев рассказал, что с 23 января по 22 июля 2023 года казахстанцы подали свыше 370 тысяч заявок на легализацию автомобилей.

Предварительную проверку онлайн прошло более 326 тыс. авто. Зарегистрировано около 213 тыс.

Что касается временной регистрации транспортных средств, которые не легализованы из-за того, что их не сняли с учета в стране прежней регистрации или же из-за имеющихся ограничений, с 17 июля около тысячи таких автомобилей поставили на временный учет.

И.о. замначальника управления КАП напомнил, что временная регистрация продлится до 1 сентября 2023 года. Регистрировать личный автотранспорт будут сроком на пять лет.

Заражения в Астане

По словам главного санитарного врача Астаны Сархат Бейсеновой, в городе по статистике за шесть месяцев зарегистрировали 206 случаев ВИЧ-инфекции. Два из них – у подростков.

Также Бейсенова сообщила, что с начала купального сезона в Астане выявили два случая заражения серозным менингитом после купания в неустановленных местах.

Вдобавок в столице наблюдается рост заболеваемости по некоторым инфекциям. Речь идет о вирусном гепатите А, менингококковой инфекции (в шесть раз) и кори (на 117 случаев). Из 87 зарегистрированных случаев вирусного гепатита А заболели 24 ребенка до 14 лет. 22 случая заболеваемости среди детей (91%) связаны с отказом родителей от профилактических прививок.

Мир

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