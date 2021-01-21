Трехлетняя девочка находится в реанимации в СКО. Подозревают маму

Приложение zakon.kz
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Мама девочки находится в изоляторе временного содержания.
Трехлетняя девочка находится в реанимационном отделении СКО, сообщает zakon.kz.
Девочка в бессознательном состоянии с телесными повреждениями была доставлена в детскую больницу 17 января.
По информации областного департамента полиции, по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана мать ребенка.
Проводится досудебное расследование по статье 106 части 2 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего”. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что подозреваемая в поле зрения органов правопорядка ранее не попадала, - отметили в ведомстве.
22-летняя мама водворена в изолятор временного содержания УП Петропавловска.
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