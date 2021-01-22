В Семее пьяные жестоко избили подростка и двух взрослых

Дебоширов вместе с полицией искал почти весь город.

В Семее жестоко избили подростка и двух взрослых, сообщает zakon.kz.

По информации "Первого канала Евразия", группа пьяных молодых людей напала на ни в чем не повинных соседей.

Один из дебоширов напал на 63-летнего мужчину, который просто заходил в подъезд. Позднее стало известно, что хулиганы напали еще на 14-летнего подростка, который шел в школу и женщину, пытавшуюся защитить его.

Неравнодушные соседи отмечают, что к этому инциденту относится и их сосед Еркебулан Нүкенов, к которому и приходили скандалисты. Однако у него своя версия. По его словам, в его квартире не бывает пьяных посиделок.

В полиции города прокомментировали ситуацию кратко.

Виновные лица установлены, проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств. Данное преступление относится к категории средней тяжести, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Остальная информация в интересах следствия не распространяется, - отметил Даурен Иманмадиев, заместитель начальника следственного управления областного департамента полиции.

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