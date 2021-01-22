Правила снятия пенсионных на жилье. Видео

Казахстанцам разъяснят правила.

О правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий казахстанцев подробно рассказали спикеры, сообщает zakon.kz.

Пресс-конференция "О разъяснении правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий" состоялась в РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК.

Докладчиками выступили: - директор филиала АО "ЕНПФ" г. Нур- Султан Мурат Шарипов;

- председатель правления жилищно строительного банка АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова;

- директор центрального филиала жилищно строительного банка АО "Отбасы банк" Жансултан Матаев.

В январе 2021 года банк запустит онлайн-платформу, где казахстанцы смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений. Для подачи заявления необходимо будет иметь только действующий ЭЦП.

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