Алматы приблизился к "красной" зоне по COVID-19

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
Минздрав РК предоставил матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января, сообщает zakon.kz.В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
В Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19. Только за 22 января выявлено 1548 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 175 390 случаев.
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