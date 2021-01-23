Алматы приблизился к "красной" зоне по COVID-19

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Минздрав РК предоставил матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19. Только за 22 января выявлено 1548 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 175 390 случаев.

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