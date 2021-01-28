Шымкентские полицейские подрались на посту и попали на видео

Потасовка стоила обоим работы.

Свидетелем драки стал прохожий, который и снял ее на видео, сообщает zakon.kz.

Что послужило причиной конфликта осталось неизвестным, передает КТК.

"Разбирались" стражи порядка между собой прямо внутри стационарного поста. Пост хорошо освещен, да еще и стоит неподалеку от пересечения двух дорог.

На кадрах видно, как один бьет другого кулаком по лицу.

Потасовка стоила обоим работы. Их отправили в список трудовых резервов.

Остальные полицейские коллег оправдывают. Говорят, ничего особенного после смены никто не заметил.

Мы в девять часов утра с напарником заступили на смену, тут до пяти работаем. Когда приняли пост, ничего особенного не заметили. Разрушений не было. На них ни синяков, ни ссадин – ничего не было. Все как обычно было. лейтенант полиции Кудабай Орынбек

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!