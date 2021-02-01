Роза Рымбаева раскрыла размер своей пенсии

А также раскрыла данные о своем имуществе.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева рассказала, хватает ли ей на жизнь тех денег, что у нее есть, передает zakon.kz.

Примадонна казахстанской эстрады призналась, что ее пенсия не такая большая, как думают многие.

Я скажу лишь, что моя пенсия в переводе на понятные вам деньги – двести долларов. Есть еще доплаты (за звания - ред), - сказала Роза Рымбаева в интервью изданию "Собеседник".

Народная артистка призналась - несмотря на внешнее благополучие, материальный достаток ее российских коллег ей может только сниться.

Доходы казахстанских артистов эстрады вряд ли сопоставимы с тем, что имеют представители первого эшелона российского и европейского шоубизнеса. В противном случае я бы больше времени отводила творчеству, воспитанию детей и учеников, нежели зарабатыванию денег. Но что делать, приходится много работать. Деньги нужны не только на быт, но прежде всего на костюмы, музыкантов, аренду помещений для репетиций, - сказала Роза Рымбаева.

Она сообщила, что не владеет лимузинами, яхтами и особняками. Единственное, что несколько лет назад она купила маленький джип, сдала на права, поскольку раньше не умела водить машину, пользовалась услугами такси или знакомых водителей.

Секрет своей молодости Рымбаева раскрывать не стала. Также как и не сообщила, делает ли пластические операции.

Думаю, это всё гены. Дело в том, что мои родители – худые, поэтому и я тоже худенькая, как и братья с сестрами. Да и покрутитесь с мое весь день! Встаю рано, часов в семь утра, занимаюсь домом, детьми, творчеством. Записи в студии, выступления, съемки, еще преподаю в Академии искусств. Целый день на ногах, все расписано по часам. А заканчиваю дела около полуночи. Конечно, при таком темпе устаю, но именно это помогает всегда оставаться в форме. Диет никогда не придерживалась, ем все, что хочу, только надо помнить одно правило: вставать из-за стола нужно с легким ощущением голода. Не следует переедать, а тем более валяться на диване после приема пищи. Не люблю, чтобы кто-то чужой хозяйничал в моем доме. И готовлю, и убираю, и, если надо, подремонтирую. Мои руки умеют держать не только микрофон. Так что идеальный маникюр бывает только в дни выступлений, - заявила Рымбаева.

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