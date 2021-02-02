Есть ли путь на большой рынок "маленьким" инвесторам

Произошел один любопытный эпизод.

Могут ли простые люди без больших капиталов торговать на Уолл-стрит? Теоретически - да, но что из этого получается на практике, рассказал Деловому Казахстану долларовый миллионер Эдвард Дубинский, передает zakon.kz.

Недавно в США появилось приложение Robinhood, благодаря которому обычные люди смогли торговать на Уолл Стрит, не платя за это ни цента. Но буквально на прошлой неделе оно оказалось между двух огней - "трейдерами-любителями" и воротилами хедж-фондами. В итоге Robinhood как финансовый институт перешел на сторону власти, которую он ранее клялся перебороть.

Безумие прошлой недели переросло в кризис, когда легионы ‘трейдеров-любителей", вооруженными аккаунтами в Robinhood, которые уже некоторое время скупали опционы и акции GameStop, продавца видеоигр, увеличили эти ставки, а также перешли на другие акции, включая AMC Entertainment, и начали там тоже совершать крупные сделки, - прокомментировал долларовый миллионер Эдвард Дубинский.

По мере роста торговой мании в четверг появился системный риск на рынке и сработали механизмы снижения рисков общей финансовой системы, которыми управляют малоизвестные регуляторы в центре фондового рынка, так называемые клиринговые палаты, включая D.T.C.C. - Депозитарный траст и клиринговая корпорация. Эта организация принадлежит финансовым учреждениям-членам, включая Robinhood, и она очищает и рассчитывает большую часть торговли акциями, по сути, обеспечивая, чтобы деньги и акции попали в правильные руки (сделки по опционам очищаются другой организацией).

В четверг утром. D.T.C.C. уведомила свои фирмы-члены, что общая сумма резервов, которая на тот момент составляла $26 млрд, должна вырасти до $33.5 млрд - в течение нескольких часов. Поскольку клиенты Robinhood несли ответственность за очень большую часть торгов, Robinhood понесла ответственность за доплату значительной части счета.

Требование D.T.C.C. не подлежит обсуждению. Фирма, которая не может выполнить требования по марже, фактически прекращает получать доступ к торгам акциями, так как D.T.C.C. отказывается администрировать (проводить ‘клиринг") ее сделкам. Это вынудило Robinhood искать дополнительный капитал, чтобы продолжать торговать. Компании пришлось на время приостановить доступ своим клиентам к покупке ряду активно торгуемых акций и привлечь кредитную линию от банков на сумму в более $500 млн. В четверг вечером компания также получила экстренное вливание более $1 млрд от существующих инвесторов (включая Sequoia Capital).

Возможно, что фиаско прошлой недели будет иметь последствия для Robinhood и для рынка акций США в целом. Комиссия по ценным бумагам и биржам (US SEC) заявила в пятницу, что будет внимательно изучать любые действия, которые могут "поставить инвесторов в невыгодное положение или иным образом необоснованно ограничить их способность торговать определенными ценными бумагами". Законодатели в Конгрессе, Демократы и Республиканцы, призвали к слушанию жалоб на то, что ‘инвесторов-любителей" не допускают к торгам. После того, как Robinhood ограничил торговлю в четверг, разъяренные пользователи приложения наводнили интернет-магазины язвительными отзывами, в которых некоторые обвиняли Robinhood в том, что они защищают интерес Уолл-стрит, не своих клиентов. Руководство компании ответило – “это произошло не потому, что мы хотели помешать людям покупать эти акции, а для того, чтобы ограничить покупку волатильных акций и позволить нам комфортно выполнять требования по депозиту, налагаемым расчетными и клиринговыми палатами, которые, выросли в десять раз за неделю”. Однако похоже, что все эти события не замедляет рост компании. Несмотря на то, что действия Robinhood вызвали гнев у порядка ее существующих клиентов, компания активно привлекает новых, - констатировал Дубинский.

События только сделали компанию Robinhood более узнаваемой, а ее приложение более популярным. По данным Apptopia, поставщика данных о популярности приложений для смартфонов, приложение Robinhood было загружено более 177,000 раз в четверг, что вдвое превышает дневную загрузку по сравнению с предыдущей неделей. В тот день у компании также было 2.7 млн активных пользователей, что является самым высоким показателем за всю историю компании. Это больше активности, чем у конкурентов Robinhood - Schwab, TD Ameritrade, E*Trade, Fidelity и Webull вместе взятых.

Компания Robinhood, однако наверно сейчас задумается о том, стоит ли ей предоставлять весь набор инструментов ‘трейдерам-любителям‘, ведь компания помимо простых акций и биржевых фондов популяризировала торговлю опционами среди новичков (и также предоставляет криптовалютные счета). Опцион, как правило, дешевле, чем прямая покупка акций, но может привести к гораздо большим рискам, поэтому регуляторы и брокеры традиционно ограничивали торговлю этими финансовыми контрактами для более опытных трейдеров. Также Robinhood скрывал от своих неопытных клиентов тот факт, что ее бизнес-модель и свободная торговля оплачиваются перепродажей полученных заказов от клиентов более крупным торговым фирмам на Уолл Стрит. Эти крупные трейдеры, такие как Citadel Securities и Virtu Financial, платят Robinhood небольшую комиссию каждый раз, когда они покупают или продают для своих клиентов (как правило, доли пенни за акцию). Торговые фирмы, в свою очередь, зарабатывают деньги, присваивая себе разницу, известную как "спред", между ценой покупки и продажи по каждой конкретной сделке с акциями, и чем больше сделок они обрабатывают, тем больше их потенциальный доход, - пояснил Дубинский.

Несоответствие между посылом Robinhood, как ‘представитель демократичного трейдинга‘ и, на самом деле, лежащей в основе у компании традиционной механикой Уолл Стрит, привело уже к неким штрафам от SEC (в размере $65 млн в прошлый месяц). SEC заявило, что Robinhood вводил клиентов в заблуждение относительно того, как им платят фирмы с Уолл-стрит за передачу сделок с клиентами.

Амбиции Robinhood, и в некотором смысле, дилетантство на рынке столкнулись в последние недели, когда мелкие инвесторы, многие из которых преследовали цель бросить вызов господству Уолл Стрит, использовали его бесплатные торги, чтобы поднять акции GameStop и других компаний. Безудержные спекуляции на опционных контрактах помогли поднять акции GameStop с $20 12 января до почти $500 долларов в четверг, 28 января. Это ралли заставило Robinhood притормозить своих клиентов. Появление Robinhood в СМИ, растущая узнаваемость компании и распространенность ее мобильного приложения – хорошие развития событий для этой компании, так как она планирует выйти на IPO в 2021 году. Но присущий факт того, что Robinhood – это такое же финансовое учреждение, как и другие, а это означает наличие регулятивных норм и обязательств похоже заставит компанию немного припрятать свое знамя, на котором написано "Свободы финансам" и утихомирить свой вызов демократизировать Уолл Стрит, - констатировал Дубинский.

Он добавил, что роль D.T.C.C. не ограничивается только канцелярской службой. Расчетные палаты призваны помочь оградить конкретный рынок от экстремальных рисков, гарантируя, что если один финансовый игрок разорится, это не вызовет заражения для всей системы. Для выполнения своей работы D.T.C.C. требует от своих членов иметь запас денег (так называемый депозит), которые можно использовать для стабилизации системы в случае необходимости. А когда акции сильно колеблются или происходит бурная торговля, размер депозита, которого она требует от каждого участника, - так называемый маржинальный вызов - может вырасти в короткие сроки.

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