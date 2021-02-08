Курс доллара опустился ниже 419 тенге

Приложение zakon.kz
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Доллар подешевел еще на 1,55 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,86 тенге, снизившись еще на 1,55 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 418,2-420,7 тенге, евро – 505-507 тенге, рос. рубль - 5,6-5,65 тенге.
Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 8 февраля.
Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,18%, составив $57,52 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 1,11% — до $60 за баррель.
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