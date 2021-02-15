Стоматолог перечислил худшие ошибки при чистке зубов

Врач призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам.

Врач-стоматолог Маркус Фелбер рассказал, как не стоит чистить зубы, чтобы не навредить здоровью полости рта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В беседе с журналом Focus врач призвал не чистить зубы сразу после еды. Он пояснил, что нужно время для образования защитной оболочки эмали, без которой можно повредить зуб.

Фелбер призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам. Он отметил, что щетка может повредить слизистую. Вместо этого следует как бы "стряхивать" ею налет, двигая вправо-влево.

Следующий совет — не пытаться "почистить" зубы, съев яблоко. Врач подчеркнул, что это совсем не помогает.

Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу, — пояснил врач.

Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других отбеливающих средств для зубов, так как абразивные вещества способны навредить им.

При этом зубной нитью стоматолог посоветовал пользоваться ежедневно.

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