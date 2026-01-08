#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Советы

10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед: старинные запреты и семейные правила

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:10 Фото: pexels
10 января по народному календарю отмечается праздник "Домочадцев день" (еще он известен как Рождественский мясоед). Раньше этот период считался временем свадеб и семейных застолий, когда на стол уже можно было подавать мясо, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году торжество выпадает на субботу.

Этот праздник, Рождественский мясоед, приходится на разгар святочных гуляний, которые длятся с Рождества Христова до Крещения. К этому времени уже завершается строгий Рождественский пост и в пищу можно употреблять мясные продукты.

Другое его название – Домочадцев день – связано с традицией проводить время с самыми близкими, сообща занимаясь домашними хлопотами и подготовкой к торжеству. Этот день служит напоминанием о том, что самое важное – это мир и согласие в семье.

Что можно и нельзя

Согласно народным поверьям, в праздник нельзя печалиться и проводить день в одиночестве. Иначе в тоске можно провести весь год. Не стоит оставлять окна и двери открытыми – дом покинет счастье. Не следует также отправляться в дорогу. Это сулит неприятности тем, кто находится вдали от дома.

Под запретом находятся ссоры и конфликты между близкими. В народе верили, что даже пустяковые разногласия могут надолго испортить отношения в семье. А чтобы ни в чем не нуждаться в течение года, говорится в публикации "Известия", не следует брать и давать деньги в долг.

Погодные приметы

На Домочадцев день, или Рождественский мясоед, предки, конечно же, прислушивались к каждому шороху природы, веря, что этот день предсказывает, каким будет год.

Так, если деревья покрывались инеем, это считалось знаком богатого урожая хлеба, а снегопад в этот день обещал дождливое и урожайное лето.

Тихая, безветренная погода с инеем на ветках сулила благополучие и хороший урожай. А вот отсыревшая соль в доме предупреждала о ненастье.

Поступки животных тоже не оставались без внимания: весело чирикающие воробьи предвещали потепление, кошка, лениво дремлющая весь день, тоже намекала на мягкую погоду, а собака, раскатившаяся на снегу, могла предсказывать метель. Если же в этот день начиналась настоящая метель, люди ждали холодного и дождливого лета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:10
Зеркала, башмаки и страх: можно ли гадать на Рождество

Подробно о традициях и запретах на Рождество можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь
09:51, 25 ноября 2024
25 ноября Иоаннов день: народные приметы, кому лучше не покупать обувь
Особый день 8 ноября: приметы и запреты
11:21, 07 ноября 2025
Особый день 8 ноября: приметы и запреты
Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября
15:55, 09 октября 2025
Медовый день: интересные приметы и запреты на 10 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: