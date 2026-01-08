10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед: старинные запреты и семейные правила

10 января по народному календарю отмечается праздник "Домочадцев день" (еще он известен как Рождественский мясоед). Раньше этот период считался временем свадеб и семейных застолий, когда на стол уже можно было подавать мясо, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году торжество выпадает на субботу.

Этот праздник, Рождественский мясоед, приходится на разгар святочных гуляний, которые длятся с Рождества Христова до Крещения. К этому времени уже завершается строгий Рождественский пост и в пищу можно употреблять мясные продукты.

Другое его название – Домочадцев день – связано с традицией проводить время с самыми близкими, сообща занимаясь домашними хлопотами и подготовкой к торжеству. Этот день служит напоминанием о том, что самое важное – это мир и согласие в семье.

Что можно и нельзя

Согласно народным поверьям, в праздник нельзя печалиться и проводить день в одиночестве. Иначе в тоске можно провести весь год. Не стоит оставлять окна и двери открытыми – дом покинет счастье. Не следует также отправляться в дорогу. Это сулит неприятности тем, кто находится вдали от дома.

Под запретом находятся ссоры и конфликты между близкими. В народе верили, что даже пустяковые разногласия могут надолго испортить отношения в семье. А чтобы ни в чем не нуждаться в течение года, говорится в публикации "Известия", не следует брать и давать деньги в долг.

Погодные приметы

На Домочадцев день, или Рождественский мясоед, предки, конечно же, прислушивались к каждому шороху природы, веря, что этот день предсказывает, каким будет год.

Так, если деревья покрывались инеем, это считалось знаком богатого урожая хлеба, а снегопад в этот день обещал дождливое и урожайное лето.

Тихая, безветренная погода с инеем на ветках сулила благополучие и хороший урожай. А вот отсыревшая соль в доме предупреждала о ненастье.

Поступки животных тоже не оставались без внимания: весело чирикающие воробьи предвещали потепление, кошка, лениво дремлющая весь день, тоже намекала на мягкую погоду, а собака, раскатившаяся на снегу, могла предсказывать метель. Если же в этот день начиналась настоящая метель, люди ждали холодного и дождливого лета.

