В ВКО детей госпитализировали с переохлаждением

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Трое детей 11 и 16 лет, оставленные без присмотра родителей, играли на берегу реки Ульба.
Спасатели ВКО оказали помощь детям, оставшимся на берегу реки, передает zakon.kz.
16 февраля на реке Ульба оставленные без присмотра родителей трое детей 11 и 16 лет играли на противоположном берегу. Собравшись домой, ребята поняли, что самостоятельно выбраться они не смогут. Самый старший их товарищ пошел вброд и, добравшись в ближайшее подразделение спасателей, сообщил о случившемся. На место происшествия оперативно прибыли спасатели СО и ОСО ДЧС ВКО. пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: ДЧС ВКО
На специальной лодке спасатели прибыли до местонахождения детей и эвакуировали их на безопасное место.
Фото: ДЧС ВКО
Замерзших детей осмотрели врачи Центра медицины катастроф, с признаками переохлаждения дети были доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.
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