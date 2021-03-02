Боевики ИГИЛ атаковали базу ООН в Нигерии

По данным Agence France-Presse, 25 сотрудников ООН укрылись в бункере.

Исламисты в понедельник совершили нападение на базу ООН на северо-востоке Нигерии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах.

По их данным, боевики атаковали и подожгли базу, расположенную в городе Диква в штате Борно.

Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали … 25 сотрудников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков, — уточнили источники.

26 февраля в нигерийском городе Джангебе из государственной средней школы-интерната неизвестные похитили более 300 учениц.

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