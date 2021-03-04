Курс доллара снова снижается

Доллар подешевел на 0,42 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,41, снизившись на 0,42 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,1-420,5 тенге, евро – 506-508 тенге, рос. рубль - 5,65-5,70 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,75%, составив $61,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,86% — до $64,62 за баррель.

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