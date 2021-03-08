Миллиардер погиб при крушении вертолета во Франции

Трагедия произошла в Туке на побережье Нормандии.

Во Франции при крушении частного вертолета погиб миллиардер и депутат Национального собрания Оливье Дассо, которому было 69 лет, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, трагедия произошла в Туке на побережье Нормандии.

По данным телеканала Europe 1, кроме Дассо, погиб пилот.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter назвал большой потерей внезапную смерть Дассо.

Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, местное выборное должностное лицо, командующий запасом ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране, - написал глава государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!