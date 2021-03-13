Дебошир избил бортпроводницу и помочился в салоне самолета

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере 250 тыс. долларов.

Дебошир избил бортпроводницу из-за маски и помочился в салоне самолета, передает zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, мужчина устроил дебош на борту рейса из Сиэтла в Денвер авиакомпании Alaska Airlines.

По данным местных СМИ, пассажир отказался надевать маску, а затем просто начал мочиться прям в салоне.

Также сообщается, что он ударил бортпроводницу за просьбу надеть маску.

Как отмечается, пассажир был задержан ФБР. В результате ему предъявили обвинение о вмешательстве в работу экипажа, за что в США грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере 250 тыс. долларов.

Мужчина говорит, что не помнит, бил ли он бортпроводницу, а также не может точно ответить, мочился ли он в самолете.

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