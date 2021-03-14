Названа неочевидная причина чрезмерного потребления фастфуда

В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.

Неочевидную причину чрезмерного потребления фастфуда назвали ученые, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фастфуда.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", - поделилась ведущий автор исследования профессор Мей-Вей Чанг.

Она отметила, что многие испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.

Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей.

Как отмечается, когда участницы исследования осознавали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, то сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира.

Если вы не знаете, как справиться со стрессом, зачем вам заботиться о том, что вы едите? - заключила Чанг.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.

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