В Калифорнии автомобиль въехал в толпу людей – три человека погибли

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Водитель задержан. Это 71-летний мужчина. По данным СМИ, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По меньшей мере три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает zakon.kz.
Машина проехала по территории с установленными палатками возле городского колледжа в штате Калифорния, сбив девять человек, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Двое из них сейчас в больнице в критическом состоянии.
Водитель задержан. Это 71-летний мужчина. По данным СМИ, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но во время прибытия на место происшествия сотрудников полиции он старался оказать помощь одному из пострадавших.
Уточняется, что в районе, где это случилось, находится один из местных университетов. Также там живет большое число бездомных.
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