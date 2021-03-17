Могут ли запретить концерты зарубежных звезд в апреле в Казахстане

На данный момент возможность этих мероприятий под большим запретом.

Билеты на концерты продавали в период благоприятной эпидситуации, однако на сегодня возможность таких мероприятий под большим запретом, сообщил на брифинге вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Естественно, по этим данным мы отдельно проведем расследование. Но в целом, в "зеленой" зоне проведения мероприятий в концертных залах и театрах разрешено при заполняемости залов до 30 %, соблюдения всех необходимых норм и требований. В "желтой" зоне до 20 % именно в концертных залах, театрах и кинотеатрах, — уточнил Киясов.

По его словам, эти параметры были введены в действие на основании постановления, которое было ранее на уровне республики.

А вот по данным фактам, которые вы озвучили, по этому делу, мы конечно, подробную информацию получим и в каждом факте разберемся. Насколько это было с нарушениями. Возможно, продажи были не согласованы. Возможно, продавались в тот период, когда город Алматы и Нур-Султан были в "зеленой" зоне. Когда была возможность проведения мероприятий. На данный момент возможность этих мероприятий под большим запретом, — объяснил вице-министр здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!