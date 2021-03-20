Портрет принца Гарри, нарисованный свиньей, продали почти за полтора миллиона тенге

Портрет приобрел покупатель из Испании. Известно, что он является большим поклонником работ Пигкассо.

Портрет британского принца Гарри, нарисованный свиньей-художницей, продан за 2350 фунтов стерлингов (это почти 1 380 000 тенге по текущему курсу), сообщает zakon.kz.

Произведение искусства всего за несколько минут создала знаменитая 4-летняя свинка-художница из ЮАР по кличке Пигкассо, передает The Sun.

Портрет приобрел покупатель из Испании. Известно, что он является большим поклонником работ Пигкассо.

Животное нарисовало уже сотни картин. По словам хозяйки свиньи Джоанн Лефсон, все деньги от продажи полотен тратятся на животных с фермы.

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