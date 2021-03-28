Смертник осуществил взрыв у католической церкви в Индонезии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма.
В индонезийском городе Макассар два террориста-смертника произвели взрывы у католической церкви в первый день пасхальной Страстной недели, сообщает zakon.kz.
Взрыв произошел во время праздничной мессы, внутри находилось много прихожан, передает индонезийское агентство ANTARA.
На место взрыва прибыли несколько машин скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. В результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма.
Власти не знают, кто стоял за нападением, ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.
На месте происшествия полиция нашла части тела и поврежденный взрывом мотоцикл. Начато расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!