В Белом доме рассказали о политике США в отношении КНДР

США находятся на финальной стадии выработки политики в отношении Северной Кореи.

Соединенные Штаты находятся на финальной стадии выработки политики в отношении Северной Кореи, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Это тщательный обзор различными ведомствами политики США в отношении Северной Кореи, оценка всех имеющихся вариантов действий в ответ на усиливающуюся угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества, — заявила она.

По ее словам, при составлении обзора новая администрация консультировалась с различными экспертами и бывшими американскими чиновниками, которые отвечали за политику в отношении КНДР, "в том числе с несколькими представителями предыдущей администрации" республиканца Дональда Трампа.

Жан-Пьер отметила, что результаты обзора будут обсуждаться на встрече, которую проведет 2 апреля в штате Мэриленд помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с начальником управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Мы с нетерпением ждем того, чтобы обсудить наш обзор с помощниками по национальной безопасности из Южной Кореи и Японии в ходе трехстороннего диалога в Аннаполисе, - отметила заместитель пресс-секретаря.

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