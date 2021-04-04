100 человек вывели с очередного тоя в Алматы

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Участников и организаторов мероприятия ждет штраф.
Той с сотней человек прервала мониторинговая группа в Алматы, передает zakon.kz.
Об этом сообщили представители мониторинговой группы Алмалинского района города Алматы. Мероприятие проводили 3 апреля в банкетном зале Premier hall.
Участников и организаторов мероприятия ждет штраф.
Алматинцев призывают не посещать тои, банкеты, свадебные торжества, так как там могут находиться бессимптомные носители коронавирусной инфекции.
Напомним, все мероприятия с массовым скоплением людей под запретом
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