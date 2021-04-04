Экономисты назвали лидеров постпандемийного мира

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Главным драйвером восстановления станут Соединенные Штаты.
В 2021 году начнется восстановление экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса, но большинство стран будут отставать от "лидеров постпандемийного мира" — Соединенных Штатов и Китая, сообщает zakon.kz.
Об этом пишет Bloomberg Economics.
Прогнозируется, что восстановление глобальной экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем 50 лет 6,9 процента.
Главным драйвером восстановления станут Соединенные Штаты. При этом экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония — продолжат сокращаться.
Из числа развивающихся стран впереди окажется Китай: он смог победить эпидемию COVID-19.
Бразилия, Индия и Россия будут "явно уступать".
При этом, отмечает издание, во многом ситуация зависит от того, как быстро странам удастся вакцинировать значительную часть своих граждан.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!