Алматинцы опустошают прививочные кабинеты

Алматинцы отличаются особой активностью в желании получить прививку от КВИ.

В Алматы со 2 апреля началась вакцинация всех желающих от коронавируса. Жителям города предоставили списки, где можно получить вакцину. Она поступает в город на постоянной основе. Следующий транш ожидается 9 апреля, передает zakon.kz.

Алматинцы отличаются особой активностью в желании получить прививку от КВИ. Соцсети полны отзывов о процессе вакцинации, от людей, которые уже получили первый компонент.

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При этом в Управлении общественного здоровья Алматы предупредили, что из-за большого числа желающих привиться во многих прививочных пунктах вакцина закончилась.

Но ожидаются 5-й и 6-й транши вакцины 9 апреля. 9 апреля в количестве 57 445 доз, 13 апреля – еще 57 445 доз. Итого 114 890 доз, - сообщили в УОЗ.

Ранее алматинцев попросили предварительно звонить в поликлиники и записываться перед тем, как идти на вакцинацию.

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