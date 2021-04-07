В Караганде "заминировали" детскую больницу

Полицейские задержали подозреваемого.

В Караганде задержали "заминировавшего" областную детскую клиническую больницу, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП, 5 апреля в 20.59 часов поступил анонимный звонок, что в здании областной детской клинической больницы заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным на место были направлены соответствующие службы.

Во время тщательного обследования здания областной клинической больницы и прилегающей территории взрывное устройство не обнаружено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ведется расследование. В отношении задержанного избрана мера пресечения "Арест".

Как отметили в полиции, подозреваемый в январе 2021 года в Караганде уже "минировал" областную клиническую больницу. Если в прошлый раз из медицинского учреждения было эвакуировано 300 человек, то в этом случае обошлось без эвакуации.

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