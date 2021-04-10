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Где можно получить прививку от COVID-19 в Алматы

Фото: vlast.kz 10 апреля 2021, 12:01

В прививочных пунктах Алматы продолжается вакцинация целевых групп, определенных Минздравом.

В Алматы вакцинация проходит во всех поликлиниках, также рынках и торговых центрах. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города, передает zakon.kz.

В прививочных пунктах Алматы продолжается вакцинация целевых групп, определенных Минздравом, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.

Вакцинация проходит во всех поликлиниках Алматы, также рынках и ТРЦ:

Жетысуский район - ТД Адем 1 этаж, ТД Алтын Тараз и дом Культуры Кемел;

Алатауский район - рынок Акбулак, рынок Кенжехан, Ожет, ТРЦ БакОрда;

Турксибский район - рынки Турксиб и Семиречье, Дом Школьников-6, Дворец Школьников-7, и АО ЖДБ;

Алмалинский район – Мега парк;

Ауэзовский район - Азия парк, Гранд парк, Алматы Молл, Спутник, Москва.

Сообщается, что вчера, 9 апреля прививку от коронавируса получили 8 650 жителей Алматы.

Всего с 1 февраля в городе вакцину получили 57 810 человек. Из них получили оба компонента вакцины 13 857.

На прошлой неделе в Алматы стали вакцинировать всех желающих от коронавирусной инфекции. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.

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