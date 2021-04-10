Где можно получить прививку от COVID-19 в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В прививочных пунктах Алматы продолжается вакцинация целевых групп, определенных Минздравом.
В Алматы вакцинация проходит во всех поликлиниках, также рынках и торговых центрах. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города, передает zakon.kz.
В прививочных пунктах Алматы продолжается вакцинация целевых групп, определенных Минздравом, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.
Вакцинация проходит во всех поликлиниках Алматы, также рынках и ТРЦ:
Жетысуский район - ТД Адем 1 этаж, ТД Алтын Тараз и дом Культуры Кемел;
Алатауский район - рынок Акбулак, рынок Кенжехан, Ожет, ТРЦ БакОрда;
Турксибский район - рынки Турксиб и Семиречье, Дом Школьников-6, Дворец Школьников-7, и АО ЖДБ;
Алмалинский район – Мега парк;
Ауэзовский район - Азия парк, Гранд парк, Алматы Молл, Спутник, Москва.
Сообщается, что вчера, 9 апреля прививку от коронавируса получили 8 650 жителей Алматы.
Всего с 1 февраля в городе вакцину получили 57 810 человек. Из них получили оба компонента вакцины 13 857.
На прошлой неделе в Алматы стали вакцинировать всех желающих от коронавирусной инфекции. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.
Читайте также: Как записаться на вакцинацию в Алматы
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!